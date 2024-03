Ada perdonó a Néstor por traicionarla y se dieron fraternal abrazo

Leonardo cometió un terrible error cuando le reveló a Ada que sabía sobre el verdadero paradero del padre de su hija Ely por Néstor. La cantante se quedó en shock y se molestó con su mejor amigo por contar su secreto. Tengo que decirte que fue porque abandonó a Ely. Ahora tienes a tu trabajador chismoso. No me digas hermanas porque los hermanos no actúan así. Yo confié en ti y me traicionaste, Judas", dijo.