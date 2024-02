Ada humilló a Néstor por traicionarla: "¿Quién te crees tú? Judas".

La hermana de Jessy se mostró indignada con su amigo frente a Leo. "Tengo que decirte que fue porque abandonó a Ely. Ahora tienes a tu trabajador chismoso. No me digas hermanas porque los hermanos no actúan así. Yo confié en ti y me traicionaste, Judas", expresó Ada. Néstor le hizo recordar que Ely ya está creciendo y espera que le cuente la verdad.