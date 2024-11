Maricarmen Marín lloró al recordar a su madre: “Fue muy duro”

Agregó que se alegra de ver cómo las familias disfrutan de la unión en este cierre de año: “Por eso a este disco le tengo mucho cariño, porque me reconectó nuevamente con la alegría de la Navidad y el ver a mamás con sus hijitos cantando las mismas canciones que yo canté con mi mamá y hoy ver en los espectáculos esa tradición que va de día a día es lo que me alegra el alma, y si mi mamá en el lugar que esté me ve y sabe que yo estoy bailando y cantando con las canciones que algún día canté y bailé con ella, ya es mi recompensa y me alegra”.