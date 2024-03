Quitita se arrodilló y tiró al suelo para pedirle perdón a Donald por engañarlo

Ramiro no pudo seguir guardando el secreto y ante la culpa le confesó a Donald que mantuvo una relación extramatrimonial con Quitita. "Enriqueta y yo somos amantes desde hace mucho tiempo. No estoy mintiendo. Nidito de amor, por eso nos demorábamos tanto. Pasó hace 3 años que yo me quedé viudo. Estaba solo y ella estaba ahí", dijo el papá de Pepe Lucho dejando en shock a su amigo.