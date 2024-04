"Necesito estar solo": Donald rechazó a Quitita y Mónica (CAPÍTULO FINAL)

Mónica (Elsa Olivero) y Quitita (Ebelin Ortiz) pusieron en aprietos a Donald (Sandro Calderón) para que se quede con una de ellas. Sin embargo, "Pato" aseguró que lo dejen en paz y les contó que no se quedará con ninguna de las dos. "No voy a volver contigo, Enriqueta. Mónica, necesito estar solo, no quiero estar en una relación. Tomé la decisión a ir a Huanchaco. No insistan, chicas, para meditar. James 'Pato' Bond necesita estar solo", expresó.