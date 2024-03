Gomas le pidió matrimonio a Jessy y así reaccionó Trinche

“No les quito más tiempo, solo le voy a decir frente a ustedes. Jessy, voy a hacer lo que debí hacer hace tiempo. Ahora que eres mayor de edad, y que me amas tanto como yo a ti, mi amor, me ofrezco como tu esposo, no digo, te ofrezco que me cases, no, quiero decirte que, si quieres casarte conmigo”, mencionó.