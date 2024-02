Gomas rechazó a Macarena y Jessy estalló de cólera.

Gomas tomó valor y le hizo el pare a Jessy, quien quedó en shock al ver que su enamorado le gritó. "Basta. Sabes que te quiero mucho, pero tampoco soy tu esclavo. También tengo sentimientos y me siento mal cuando me hablas así, más frente a todo el mundo, por favor. Te pido un poquito de trato igual. No puede ser que tú digas que me quieres y me tratas de esta forma tan sátrapa", expresó el mecánico.