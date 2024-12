Bruno quedó flechado de Valentina al verla por primera vez

"¿No la oyeron? (¿Tú quién eres?) No me quieren conocer y arranquen nomás, ustedes no son de este barrio", gritó Bruno, provocando que los delincuentes se le acerquen para pelear. Tras un pequeño enfrentamiento, los malhechores salieron corriendo al ver que no podían ganarle y Valentina quedó encantada con su acto heroico.