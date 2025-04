"Yo no puedo viajar y tú no te puedes quedar. Eres un amor y me siento feliz por lo que fuimos. Es tu momento de triunfar, tienes que salir y romperla. ¿Valentina novia a distancia de un futbolista en brasil?... no lo hagas más difícil, por favor. Yo no creo en las relaciones a distancia. Yo te voy a apoyar. No hay solución. Nos tenemos que divorciar", dijo la abogada en medio de lágrimas.