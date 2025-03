Bruno destruyó a Valentina por Luis: "Estás muerta para mí"

"Tú siempre fuiste una princesa inalcanzable, pero con un futbolista de 'Valientes', en serio, ¿tenía que ser alguien famosos? No me dejaste libre, te libraste de mí porque sabías que yo nunca te podía comprar el mundo. Quédate tranquila porque ya no serás más una princesa, es más, no vas a ser nada porque estás muerta para mí", exclamó furioso.