Nina estalló contra Jaguar por presentarla como su novia en TV

Tras escuchar varias mentiras, la pastelera no aguantó más y esquivó a los periodistas para irse furiosa. El pelotero no dejó que se vaya y la siguió gritándole 'mi amor'. Esto enfureció a la repostera. "No me digas mi amor, mi nombre es Nina. No sabes el lío en el que me estás metiendo. ¿Quién te crees que eres? Yo tengo que trabajar", expresó molesta y el futbolista intentó calmarla.