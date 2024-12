Nina se quebró al recibir amenaza por su pastelería: "He fallado"

Nina (Patricia Barreto) no pudo contener las lágrimas al recibir un mensaje del 'Usurero', quien le dio 3 días para que pague la deuda de su pastelería o de lo contrario se la quedaría. "Voy a perder la pastelería de mi familia, la que fundó mi abuela, la que impulsó mi mamá, la que me encargaron, no pude sacarla adelante (...) nadie nos compra, se les he fallado", pensó la repostera mientras lloraba.