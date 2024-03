Vania Bludau aclaró así a usuaria que le preguntó si está embarazada

Vania Bludau no dudó en contestarle a una usuaria que le consultó si estaba en la dulce espera. La modelo compartió una serie de fotografías en su Instagram, resaltando que estaba pasando por un buen momento. "Estoy muy feliz y me siento muy linda tb. No sé que está pasando conmigo y mis hormonas. Los quiero byeeee", escribió como descripción y a lo que una internauta le preguntó directamente si estaba embarazada. ¿Qué respondió la exchica reality?