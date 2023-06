Mario Irivarren recordó a su expareja Vania Bludau durante uno de los juegos del programa frente a su actual saliente Onelia Molina, quien sorprendió a todos con su reacción. El combatiente histórico casi pierde la paciencia cuando Karen Dejo no lograba adivinar el nombre de su última ex e incluso mencionó que también estuvo con Christian Domínguez. "La 'Chabelita' no ha sido tu ex", precisó la "Sabrosura" generando las carcajadas de todos.