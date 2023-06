Tras las especulaciones sobre que Onelia Molina y Mario Irivarren ya son pareja oficialmente pues ella ya viviría en el mismo departamento del combatiente, la competidora decidió aclarar algunas cosas. "No, convivir con alguien, aún no. Yo creo que con la pareja que tenga a futuro se considerará convivir, casarse, tener hijitos. ¿Nunca fuiste a la casa de tu amigo? Yo creo que es algo natural visitar a cualquier persona. No quiero hablar", exclamó la modelo.