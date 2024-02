Alejandra Baigorria sobre su boda: Vania Bludau e Ivana Yturbe coincidirán con Mario Irivarren.

Alejandra Baigorria aseguró que invitará a su boda a sus amigas Vania Bludau e Ivana Yturbe, exparejas de Mario Irivarren. Esto sucedería si el combatiente asiste al matrimonio por pedido de Said Palao. "No tiene nada de malo porque si Said piensa invitar a Mario con su novia y va a estar Vania que es mi amiga e Ivana que también es mi amiga y normal van a tener que aguantarse", manifestó la empresaria.