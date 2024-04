Mario Irivarren recibió abrazo grupal de los combatientes en su cumpleaños

Rosángela Espinoza no dudó en dar su descargo luego de que en el reality no la dejaran hablar tras el reclamo de Irivarren. La influencer expresó su incomodidad con el combatiente por quejarse de algo que, supuestamente, él también hace. "Es bastante cara dura para reclamar algo así, porque si él dice que no soplan, es totalmente falso. Yo he estado en los combatientes y sé cómo sopla Mario", dijo.