Sergio Galliani indignado por el cobro de propina sin su consentimiento

"A la hora que me dan la cuenta me llamó la atención primero que la señorita que me atendió no me pidiera propina. Me puse a revisar la boleta porque me pareció rarísimo, y acá veo el total del pago (...) Ahí viene el servicio 10% que sale 4.48 soles. Mi otra duda es, ¿te pueden exigir así la propina? Porque los mozos siempre te preguntan si vas a dejar propina, pero acá te clavan el 10% sin preguntar”, dijo.