También aprovechó para recordarle a Leonardo que alejarla de su lado fue muy sencillo para él, sacándole en cara las veces que lo hizo quedar en ridículo con la protegida de Francesca (Yvonne Frayssinet): "(Eres un miserable) Fue tan fácil quitártela, Leito. ¿Te acuerdas del lapicero que te robaste? Todo fue una gran jugada mía. Después, unas averiguaciones, unas contadas a medias de verdades por aquí, por allá, y todo resultó a pedir de boca, todo lo hice yo".