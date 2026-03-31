Miguel Ignacio llegó junto a Gladys a casa de los Gonzáles para ser parte del bingo familiar, pero él no pudo con su genio.
Gladys (Kukuli Morante) decidió irse a vivir junto a Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani) y Oto (Sebastián Barreto), pero su lazo incondicional con los Gonzáles no se va romper por nada del mundo, por lo que decidió llegar a su 'otorongo' al gran bingo familiar que decidió organizar don Gilberto (Gustavo Bueno).
El empresario en su estado hizo una tremenda reflexión: "Un día estás en la cima y el otro está jugando bingo y comiendo cachanga con tus peores enemigos", y tras ello escuchó para sí mismo un disparo, lo que lo alarmó de manera extraña pues soltó un grito de espanto.
En ese momento Gaspar (Alejandro Villagomez) le enseñó cómo debía decir si ganaba el premio mayor: "¿Se dice apagón? (No, no es nada, no es nada) ¿Qué?". En medio de la confusión por la reacción de Nachito, Tito (Laszlo Kovacs) soltó un desatinado comentario por la situación del empresario: "Ha quedado medio falladito".
Sin embargo, al darse cuenta de su 'castigo' se arrepintió de calificar a los Gonzáles como sus peores enemigos: "No, no ninguno de ellos es mi peor enemigo".
Miguel Ignacio regresó a su departamento en Las Nuevas Lomas junto a Gladys y Oto, y en medio del alivio de haber dejado la clínica la selvática no se imaginó que algo extraño sucedería. El empresario comenzó a temblar de una manera muy fuerte preocupando a su hijo y a su ex, y en ese momento intentaba balbucear para confesarles a ambos lo siguiente: "Tengo miedo que me maten".
"Está dañado de los nervios por los recuerdos que le trae esta casa, vuelta ya", le explicó Gladys a su hijo, mientras 'Nachito malo' la abrazaba muy fuerte para que no se vaya. Sin embargo, ella decidió desligarse un poco de él y le aclaró: "Ya, ya, sabes qué cosa, vas a tener que aprender a superar esa cosa solo ¿ya? No hay de otra, así es la vida pues ñaño".
Marcela (Karina Calmet) decidió hacerle aclaración a Gladys, confesando que ella está muy lejos de ser importante en la vida del CEO de la Corporación Maldini.
"Te recordó a ti, a mí no. No es difícil darse cuenta qué mujer fue más importante en su vida, Gladys", confesó, pero la mamá de Oto negó todo: "No digas eso (Pero es la verdad. Chau, Gladys)".
Leonardo (Marco Zunino) no pudo más y se acercó a Miguel Ignacio para reclamarle por su supuesto interés hacia Marcela: "Tú no la amas, solamente la estás utilizando como hiciste con Isabella".
El empresario decidió responder a la acusación de la manera más fría y cruel posible: "El discurso del perdedor, acéptalo, te la quité. Y sí, sí, no la amo, tienes razón, pero Francesca la quiere como una hija, tengo que aprovechar".
También aprovechó para recordarle a Leonardo que alejarla de su lado fue muy sencillo para él, sacándole en cara las veces que lo hizo quedar en ridículo con la protegida de Francesca (Yvonne Frayssinet): "(Eres un miserable) Fue tan fácil quitártela, Leito. ¿Te acuerdas del lapicero que te robaste? Todo fue una gran jugada mía. Después, unas averiguaciones, unas contadas a medias de verdades por aquí, por allá, y todo resultó a pedir de boca, todo lo hice yo".