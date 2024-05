Marcelo Tinelli reclamó así a Milett Figueroa por no prestarle atención

Milett Figueroa grabó para las historias de su cuenta oficial de Instagram a Marcelo Tinelli cuando le estaba reclamando por no prestarle atención. “Para mí es un déficit de atención, no fue molestia. Tiene un déficit de atención, vos charlás 20 minutos con ella, 2 minutos estás en el aire y 18 minutos te sacó del aire. Vos seguís hablando y ella no registró”, dijo el conductor