¿Miguel Ignacio sospecha que Diego lo atacó? Jimmy lo arruinó así

Miguel Ignacio le consultó a Alessia por el paradero de Diego y Jimmy se mandó con todo arruinando a su 'suegro'.
Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani) salió airoso de la casa Gonzáles tras ganar el gran apagón del bingo que se había organizado, pero notó que detrás de él venía Alessia (Karime Scander) junto a Jimmy (Jorge Guerra) por lo que aprovechó de consultarle por el paradero de Diego Montalbán (Giovanni Ciccia).
"Sobrina ¿sabes algo de tu papá? (¿Mi papá?) Sí ¿Sabes a dónde se fue? Me dijeron que me vino a visitar cuando pasó (Sí, sí, vino un día de pasada) ¿Y dónde está ahora? (No sé desapareció)", conversaron.
En ese momento el menor de los Gonzáles 'metió su cuchara': "¿Por qué será? (Eso mismo me pregunto yo)".
Tras ver que su tío se iba, la rubia le reclamó a su enamorado por insinuar de mala manera sobre su papá: "No tenías que decir eso (Perdón) Mi papá jamás le dispararía a su amigo (Por toda la plata que perdió) Jamás (Tu abuela) Oye, qué mal concepto tienes de mi abue".
La chef no soportó más y le recordó a Jimmy sobre el secreto que gritó Olinda (Nidia Bermejo) frente a toda la familia: "(¿Acaso yo te estoy diciendo algo de don Gilberto?) ¿Por qué te picas ah? Mi abuelo jamás tendría otra familia (Ya, ya, déjalo ahí, no quiero pelear)".
Diego hizo caso omiso a sus palabras y continuó reclamándole por serle infiel con Miguel Ignacio. "¿Cómo pudiste hacer una cosa así?", expresó y Silvana (Cecica Bernasconi) le pidió perdón. Sin embargo, el chef narizón enfureció y le aseguró que no tiene idea de lo que ha hecho con él.
En ese instante, Silvana le echó la culpa de todo: "Tú tampoco tienes idea de lo que has hecho conmigo. Yo te amaba, me moría por ti y tú solo estabas centrado en tu trabajo y tus recetas. Yo estaba ahí siempre contigo a tu lado, pero tú ni cuenta. Estar casada contigo era como ser una sombra invisible, nunca me diste mi lugar", dijo la mamá de los mellizos.
Asimismo, le aseguró que solo pasó una noche de pasión con Miguel Ignacio y que al día siguiente se sintió muy mal de engañarlo. No obstante, siguió culpándolo de no darse cuenta, pues luego estuvieron con el empresario en el mismo catamarán.
"Una sola mirada tuya a tu mujery te hubieras dado cuenta, pero claro, tú estabas en tu mundo. Nunca me mirabas ni nada", añadió ella muy seria.
Diego llegó a la clínica donde estaba Miguel Ignacio para desatar su furia por la traición con su exesposa Silvana. El reconocido chef se mostró muy molesto y no lamentó ver a su exmejor amigo en el centro de salud. "Mírate, indefenso, hasta pareces una buena persona", comenzó diciendo mientras lo veía conectado a las máquinas en estado de coma.
"Pero eres una basura. Siempre has sido una basura. Capaz de las peores bajezas para salirte con la tuya. Yo lo sabía, pero jamás pensé que me lo harías a mí. Me lo quitaste todo y te hiciste pasar por mi amigo. Pensaste que no había consecuencias, pero estás echado sin poder moverte. No me da pena verte así y jamás te voy a perdonar", añadió, visiblemente fastidiado.
Karime Scander conversó con la web de América Entretenimiento sobre la revelación de Silvana a Miguel Ignacio. La actriz chiclayana se mostró muy emocionada por la nueva temporada de la teleserie y contó cómo podría reaccionar Alessia cuando se entere quién es su verdadero padre.
"¿Esperabas este cambio de que Alessia y Cristóbal sean hijos de Miguel Ignacio?", le preguntaron. "Para nada, cuando me lo dijeron el año pasado, yo dije: 'no, seguro lo ha dicho porque estaba molesta con tragos'... Pero de pronto la forma en que se lo ha dicho, ya se lo ha confesado Miguel Ignacio, fue demasiado", respondió Scander.
"Yo creo que Alessia se muere. Va a entrar en negación absoluta, no va a querer, porque claro, Alessia tiene una relación muy especial con su papá, entonces yo creo que se le viene el mundo abajo cuando se entere de esta noticia. Va a ser muy fuerte para ella", agregó la rubia.
Dominga (Carolina Infante) llamó muy preocupada por teléfono a Diego para preguntar por su repentina desaparición de Lima, luego de haber oficializado su relación amorosa en la boda de Cristóbal (Franco Pennano) y July (Guadalupe Farfán).
El chef intentó explicarle lo que había sucedido a su pareja, sin imaginar que como respuesta recibiría un terrible desplante: "Perdóname por no haberte contestado, pero surgió algo y Dominga, Dominga escúchame, por favor, no me estás entendiendo. Dominga necesitaba desaparecer y reorganizar mi vida... ¿Aló? ¿Aló?".