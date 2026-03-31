¿Miguel Ignacio sospecha que Diego lo atacó? Jimmy lo arruinó así

En ese instante, Silvana le echó la culpa de todo: "Tú tampoco tienes idea de lo que has hecho conmigo. Yo te amaba, me moría por ti y tú solo estabas centrado en tu trabajo y tus recetas. Yo estaba ahí siempre contigo a tu lado, pero tú ni cuenta. Estar casada contigo era como ser una sombra invisible, nunca me diste mi lugar", dijo la mamá de los mellizos.