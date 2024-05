Alejandra Baigorria acudió a Dirincri para poner fuerte denuncia

Alejandra Baigorria se conmovió hasta las lágrimas al contar todo lo que tuvo que pasar para poder ser una exitosa empresaria y formar su nueva familia junto a Said Palao. "Desde que tengo 20 años sabía que quería formar una familia y al comienzo no entendía porqué elegía mal en el camino, pero luego me di cuenta que hasta mis 35 años y llegó el momento indicado y con quién. Eso es lo que me hace llorar", expresó.