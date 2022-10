¡Se pronunció! Esto fue lo que dijo Melissa Loza sobre libro de Guty Carrera

“Tendría primero saber de qué se trata, es su vida, mi vida es mi vida, muy independiente, entonces no podría opinar sobre algo que no sé (…) Tendría que leerlo y verlo, y de ahí tomar una decisión, no lo tomo a mal porque yo siempre me porté muy bien (…) Si vamos a hablar de mentiras, entonces bueno la mentira tiene patas cortas, pero si vamos a hablar de cosas reales”, comentó.