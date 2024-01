Brenda Zambrano publicó fulminante indirecta a Edith Tapia, mamá de Guty Carrera

Brenda Zambrano ha ganado nuevamente notoriedad debido a los duros comentarios hacia su expareja Guty Carrera, esto tras el anuncio de la participación del popular ‘Potro’ en ‘La Casa de Los Famosos’. Pero la influencer no solo le mandó su ‘chiquita’ a Guty, sino también aprovechó su cuenta oficial de Tiktok para mandarle una contundente indirecta a Edith Tapia, mamá de su ex. “Es más divertido subir indirectas cuando tienes una ex suegra que te stalkea”, indica Brenda en el video que ha vuelto viral en pocas horas y se llenó de comentarios de los usuarios que señalaban que el mensaje está más que dirigido a la veterana modelo.