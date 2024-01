Guty Carrera confirmado en La Casa De Los Famosos

El modelo aprovechó las pantallas del reconocido programa de televisión para recordar su pasado con la actual pareja de Marcelo Tinelli. "Yo termino con mi pareja (Melissa Loza) y salgo con Milett, en esa salida no pasa nada, tenemos una amistad muy bonita. Yo regreso con mi pareja, en el programa de televisión dónde estabamos me empezaron a acusar de infidelidad con Milett (...) No hubo nada", aclaró.