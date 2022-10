Guty Carrera reveló sobre quiénes hablará en su libro “Ámame que me vas a perder”

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: Ámame que me vas a perder (…) Es más está Tula por ahí, pero bueno la verdad es que este libro son pasajes de mi vida, yo en algún momento de mi vida no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto, hoy en día ya no la tengo y empecé a escribir porque era una manera de desfogar lo que yo sentía, lo que yo pensaba”, comentó el hijo de Edith Tapia.