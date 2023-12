Samantha Batallanos reafirma separación con Jonathan Maicelo: No daré paso atrás

"El pasado jueves 07 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi expareja Jonathan Maicelo y el mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia por maltrato físico y psicológico. No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor. Comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión", se lee en la publicación.