Samantha Batallanos tras denunciar a Jonathan Maicelo: "No estoy bien".

"Estoy actuando de manera legal, protegiéndome, no sé por qué él está diciendo eso. Yo voy a dar declaraciones, pero todavía no porque no estoy bien psicológicamente ni físicamente. Gracias, chicos", aseveró Samantha antes de ingresar a su casa al saber que Maicelo aseguró que todo está bien con ella e inclusive que negó la agresión.