¿Quién es María Grazia Gamarra? Conoce a su esposo e hijos

En 2011 decidió viajar a Buenos Aires para estudiar actuación en el Instituto Universitario Nacional del Arte, impulsada por una dolorosa situación que vivió. "Era chibola y yo me quería ir a estudiar fuera, pero fue duro. Me fui como escapando de lo que estaba pasando. Me paso algo horrible, mi mejor amiga se murió. Estaba muy deprimida y me dije. 'Me voy a estudiar (a Argentina)'", contó para 'Estás en Todas'.