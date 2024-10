Asimismo, Joel le reveló que rompió la regla de la amistad y terminó enamorándose de Macarena. "¿Cómo no me iba a enamorar de ella si es perfecta? Es una chica muy linda, chistosa, fosforito, hermosa. Así como era hermosa, también era bien salada, aunque a mí solo me traía buena vibra. Es muy importante en mi vida, la extraño mucho y no hay día en que no piense en ella", agregó, recordando también que le dolió mucho su boda con Mike (Joaquín de Orbegoso).