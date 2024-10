Xavi fingió ser Fernanda y llamó a Joel desde "España"

"¿No reconoces mi voz?", respondió "Fernanda". "No estoy para adivinanzas, así que dime quién eres", contestó Joel, quedando sorprendido por la llamada de su ex. "Soy yo, Fernanda. La misma que calza y anda, cariño. (Y ese milagro que tú me llamas) Bueno, así son los milagros", añadió Xavi.