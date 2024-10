¿Joel encontró el amor con Anastasia? Esto confesó Erick Elera

Finalmente, Erick Elera aclaró para todos sus seguidores que no se involucra en los guiones de Al fondo hay sitio, pues ha recibido múltiples preguntas sobre sus textos. Además, se refirió a la escena del beso entre Joel y Anastasia. "Para que sepan un poco, no es sencillo, no es fácil, de buenas a primeras que te digan que tiene que haber un contacto con otra actriz. No deja de ser complicado y raro. Lo cierto es que las escenas de beso simplemente es un contacto más que nada superficial y el movimiento es el que te da el aspecto de tremendo beso. Pero siempre con cariño, siempre con respeto y además porque es parte de nuestra chamba", sentenció.