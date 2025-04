Macarena despreció a Joel por desgracia de Antonia

Joel (Erick Elera) esta vez sí metió las 4 patas al robarse de la clínica a Antonia (Attilia Boschetti), y definitivamente Macarena (María Grazia Gamarra) no soportó la tremenda tontería que hizo su novio. Al escucharlo pedir perdón y poder conversar, ella en cara de los Gonzáles y los Montalbán aseguró que no piensa volver a hablar con él, dando a entender que no perdonaría lo que hizo.