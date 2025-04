"Desaparece a Joel Gonzáles. Me la debes, me dijiste que ibas a cuidar a Macarena y me fallaste, esta es tu oportunidad para resarcirte. Si no quieres ensuciar tus bellas manos, que lo hagan tus amigos de los bajos fondos. No quiero conversar, quiero que lo desaparezcas. Desaparece a ese bicho, a ese insecto", dijo Antonia y a lo que Koky le colgó intempestivamente.