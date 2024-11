Macarena entró en pánico al no encontrar la tumba de su mamá

Macarena (María Grazia Gamarra) llegó al cementerio junto a Xavi (David Villanueva) para visitar la tumba de su madre. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al ver que la lápida no estaba donde ella la había dejado. El español le preguntó si estaba segura del lugar y la artista recalcó que no se había equivocado. Incluso, reconoció las otras tumbas que estaban al rededor. "Yo he venido acá estaba", exclamó desesperada.