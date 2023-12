Anna Carina Copello se despidió de Pedro Suárez Vértiz: "Por siempre tu fan"

"Estoy con el corazón roto. Te nos fuiste Pedrito. Y es muy difícil procesarlo. Las despedidas siempre serán tristes, pero más aún cuando se trata de alguien como tú, la persona a quien más he admirado y quien me regaló su amistad desde que era chiquita. De ti aprendí que uno tiene que perseguir sus sueños si sientes que has nacido para ellos", detalló.