"Pedrito escribió una canción. Me dijo: voy a escribir una canción inspirada en ti”, recordó el escritor. Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo, en mi casa, me hizo llorar y me hizo caer de rodillas al suelo. Sentí que Pedrito había visitado mi alma, había paseado por mi espíritu, había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia", contó Bayly.