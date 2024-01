Cynthia Martínez compartió noble gesto de fans de Pedro Suárez Vértiz

“Esposo mío. Hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy a tu estilo contando lo vivido desde que ya no estás en la casa, sé que no serán nunca tan especiales como los tuyos pero también sé que me ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente. Lo haré desde mi Instagram porque quiero que todos los que te quieren lo puedan ver y leer”