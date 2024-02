Patricio Parodi reaparece con sentido mensaje: "Solo es un hasta pronto"

“Patricio no es un buen día para ti, lo sabemos, no vamos a tocar ese tema, pero vamos a comprender. Bueno, definitivamente no es un buen día para Patricio de una u otra manera Luciana está aquí por él para acompañarlo y hoy día vamos a apoyar todos a Patricio, que es alguien a quien queremos muchísimo, no vamos a hablar mucho del tema, pero es un día difícil para los Guerreros”, expresó la conductora, pidiendo que todos sus compañeros le den un abrazo.