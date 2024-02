Luciana Fuster sorprendió a Patricio Parodi con regalo por San Valentín.

Jhan Sandoval predijo que la relación de Luciana Fuster y Patricio no terminará pese a que no vivan en el mismo país durante un año. "Ellos van a continuar juntos a pesar de todo y podrían verlos un poco alejados y se puede especular de un problema de pareja en julio... la relación continúa para largo. Le sale consolidación de este vínculo y no es una relación que dure poco tiempo en su vida", dijo el tarotista.