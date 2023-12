¿Luciana Fuster y Patricio Parodi terminarán en el 2024? Aquí la predicción

Jhan Sandoval predijo que la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi no terminará pese a que no vivan en el mismo país durante un año. "Ellos van a continuar juntos a pesar de todo y podrían verlos un poco alejados y se puede especular de un problema de pareja en julio. Sí, podría ver un tema de enfriamiento por el trabajo de ella, pero la relación continúa para largo. Le sale consolidación de este vínculo y no es una relación que dure poco tiempo en su vida", expresó el tarotista.