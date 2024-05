Patricio Parodi y Hugo García protagonizaron tenso momento por este reclamo

Hugo García no dejó pasar un error de Vania Torres y cogió el micrófono para reclamar. Patricio Parodi no se quedó callado y pidió irónicamente que solo pongan juegos de preguntas. El combatiente señaló que si los guerreros no hubieran iniciado el programa quejándose, él tampoco lo hubiera hecho. Finalmente, Mister G ignoró sus reclamos y continuó con los enfrentamientos.