Luciana Fuster recordó con nostalgia a su perrita Savanna en el Día internacional del perro. La reina de belleza mostró la urna donde mantiene las cenizas de su engreída y expresó su tristeza por no tenerla a su lado. "Hoy (21 de julio) fue el día mundial del perro. Extraño a la muñeca de mi vida como no tienen una idea. Encontré su platito y correa y se me partió el corazón una vez más. Mi bebé eterna", escribió.