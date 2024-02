Patricio Parodi mostró su lado más sensible en Esto es Guerra y no pudo contener las lágrimas cuando Johanna San Miguel mencionó que el guerrero estaba atravesando una situación muy complicada. Luciana Fuster no dudó en acompañar a su pareja en todo momento cuando se puso a llorar y le dedicó unas tiernas palabras de aliento, resaltando su fortaleza.