Patricio Parodi no pudo contener las lágrimas en pleno programa en vivo cuando Johanna San Miguel señaló que está atravesando un difícil momento personal. Si bien, no se reveló los motivos del llanto del chico reality, sus compañeros no dudaron en brindarle todo su apoyo. Guerrero y combatientes se acercaron a él para darle un fraternal abrazo y palabras de aliento por su complicada situación.