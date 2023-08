Patricio Parodi: Su hermana Majo Parodi relata cómo se enteró que estaba embarazada

"Yo me enteré de que estaba embarazada al mes y medio, súper tarde. Yo me hice la prueba pensando que me iba a salir negativo. Salió positivo y yo entré en pánico. Estaba sola y dije 'no puede ser' Le escribí a Flavio. No le dije nada a nadie y después fui a la Farmacia y me dijeron que tenía que hacerlo en una semana en ayunas", reveló Majo Parodi.