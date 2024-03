Natalia Salas se quebró por operación de emergencia de su hijo: "Lloré mucho"

En otro momento, la artista nacional se grabó para contar más detalles de su primogénito. Según informó, el último 21 de marzo ingresó por emergencia al medio día y se realizó varios exámenes para descubrir lo que tenía. "Desde que le hicieron la primera ecografía en la tarde, he llorado (...) Una persona que trabaja en la clínica me llamó y me dijo si lo van a operar. En ese momento, como ya había llorado toda la tarde", añadió.