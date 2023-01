Natalia Salas muestra cicatriz tras mastectomía con conmovedor mensaje

A través de un post en Instagram, Natalia Salas compartió una fotografía que conmovió a los cibernautas. La actriz reveló que recibió su quinta quimioterapia y se siente más fuerte de lo que pensó.

"Mi oncólogo me felicita. Dice que nunca había visto a una paciente así.. “que fuerte eres”, me dice. Y yo le sonrío. Entre risas me pregunta si de verdad me he puesto las quimio y nos reímos.

Me vuelve a felicitar y me impulsa a seguir así."

"Me he puesto a pensar en el por qué.. ¿por qué soy así? No sé. Nunca me quedé quieta. Ni de niña. Y trabajo desde muy temprano. Siempre fui independiente así que básicamente si no trabajaba… no percibía ingresos."

"Mi chip, a lo mejor, está configurado para seguir y seguir a pesar de las circunstancias. Los días que me he sentido mal, he parado. Pero no han sido muchos. A lo mejor por eso las personas, a veces, se olvidan por lo que estoy pasando."

"Este proceso (no me gusta llamarlo enfermedad) me ha servido muchísimo. Me hizo ver la calidad de personas que tengo cerca. Me hizo ver que tengo [email protected] más hermosos y amorosos de lo que pensaba. Me hizo acercarme a alguno de mis familiares y a los que se alejen, también les agradezco. Creo que poco a poco todo se acomoda para que yo esté en paz. Y es lo que más necesita mi cuerpo y yo."

