Natalia Salas: "Es más barato ponerte un seguro oncológico privado que comprarte una cartera"

Natalia Salas reveló que a raíz que contó su experiencia por padecer cáncer de mama en redes sociales, las usuarias se han sensibilizado en realizarse un chequeo preventivo, pues la artista las ha empoderado con su testimonio.

"Lo primero que pensé es 'no me puedo morir'. Yo no me quiero morir, yo quiero ver crecer a mi hijo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no morirme."

"Es alucinante la cantidad de mujeres que están pasando por esto o que han pasado. Gente que me escriben y me dicen: 'Natalia, con tu relato me empoderaste para ir a verme esto que me dolía y no me atrevía'."

Natalia Salas indicó que es importante conseguir un seguro oncológico que invertir en zapatos o carteras, pues la salud no tiene precio.

"Algo que lo he dicho y a Sergio también es 'si yo, con lo que estoy pasando, al contarlo, al visibilizarlo, logró que una mujer diga 'ya, voy a ir a verme' y se salve es trascendente lo que estoy pasando.

No normalicemos los dolores. No está bien el dolor. El cuerpo no está hecho para doler. Si tienes algo, chequéate. Es más barato ponerte un seguro oncológico privado que comprarte una cartera o zapatos mensuales. Invertir en nuestra salud es el mejor autoregalo."

