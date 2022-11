Natalia Salas llora por conmovedoras palabras de su pareja Sergio Coloma

" Sergio es un hombre extraordinario . Desde que lo conocí, supe que era diferente, en el buen sentido de la palabra. Él me ha dado una relación bonita, amable, saludable, tanto que cuando empiezo a estar con él recién aparece mi espíritu maternal porque antes de él yo no pensaba en ser mamá."

Natalia Salas expresó que Sergio Coloma siempre la hizo sentir especial y única. "(Sergio) nunca me ha hecho sentir fea, nunca me ha hecho sentir incompleta. Es como no perder este romance, este respeto y es un amor que va más allá del físico."